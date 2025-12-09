エールフランス航空は、ラ・プルミエールサービスを拡大する。パリ/シャルル・ド・ゴールとアトランタ、ボストン、ヒューストン、テルアビブを結ぶ4路線に、来夏スケジュールにかけて順次投入する。ボーイング777-300ER型機で毎日運航する。テルアビブへは12月15日から、アトランタへは2026年3月29日から、ヒューストンへは同7月6日から、ボストンへは同7月20日からそれぞれ投入する。夏スケジュールでは、パリ/シャルル・ド・ゴー