全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地の魚卵専門店『田所食品』です。魚卵専門店ならではのたらこ使いが贅沢！たらこが麺に絡んでいるだけでなく底を埋め尽くすほどたっぷり。その量はなんと約50gで、大きめの1腹分に相当するという。「うちは魚卵専門店で扱っている商品を使ってるので、これでもかっていうくらい惜しみなくたらこを入れられるんです」とは、店長の田