土下座で許されるわけない【漫画】本編を読む夫の実家で同居し、義母にいびられ続けて10年。夫の栄一は助けてもくれず、落ち着ける場所はトイレだけだった。今まで愚痴すらこぼさなかったなな子は、生活を変えたくてパートに出ることを決意する。そこで出会ったのが、スーパーの店長でありママ友のパパでもある忍だった。家庭環境を知っている彼に悩みを打ち明けるうちに2人はひかれあうが、小さな田舎ではすぐに知られてしまい、