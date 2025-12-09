６年前に起きた京都アニメーション放火殺人事件の遺族が、滋賀県彦根市の小中学生に命の大切さを訴えました。講演を行ったのは、２０１９年の京都アニメーション放火殺人事件で亡くなったアニメーターの渡邊美希子さん（当時３５）の母・達子さんと兄・勇さんです。京アニの多くの作品で美術監督を務めた美希子さん。２人は大切な家族を失った経験をもとに、命の大切さや孤独な人を生み出さない関係づくりの重要さを訴えまし