性風俗店で働く女性を紹介してもらった見返りに現金を渡したとして、店の経営者らが逮捕された事件で、スカウトの男に数百万円が渡っていたとみられることがわかりました。風営法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、大阪市中央区の店舗型性風俗店「ルパン」の経営者・内藤裕将容疑者（４５）ら男女５人です。内藤容疑者らは店で働く複数の女性を紹介してもらった見返りに、いわゆる「スカウトバック」として現金約６０万円をス