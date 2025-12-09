9日朝、鹿児島市の住宅で火事があり、現在も消火活動が行われています。こちらは、出火直後の映像です。オレンジ色の炎が燃え上がっています。火事があったのは、鹿児島市桜ヶ丘の住宅です。消防によりますと、9日午前8時半ごろ「家の中から黒煙が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。（仁田尾美菜アナウンサー）「火事があった場所から50メートルほど先まで規制線が張られている。強くはないが風