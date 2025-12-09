9日未明、広島県福山市のコンビニエンスストアで店員をナイフで刺したとして中国籍の少年が逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは福山市に住む中国籍の少年（17）です。警察によると9日午前1時40分頃、福山市多治米町のコンビニエンスストアで男性店員（46）の腹を長さ約9センチの果物ナイフで刺した疑いです。関係者によると缶ビール2本をカバンに入れるところを見た店員が声をかけたところ少年が逃走し、