バレーボール・西田有志さんは12月8日、自身のInstagramを更新。元バレーボール選手で妻の古賀紗理那さんが出産したことを報告し、生まれたばかりの赤ちゃんの写真を公開しました。【写真】誕生した赤ちゃんの姿「おめでとう楽しみがいっぱいだね」「元気に西田家の元に来てくれました母子共に元気です！」と報告し、写真を1枚載せている西田選手。古賀さんが出産した赤ちゃんの足を写したものです。元気そうな様子が伝わって