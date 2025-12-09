任期満了に伴う錦江町長選挙が、9日に告示され、これまでに現職1人が立候補しています。錦江町長選挙に立候補しているのは、現職で2期目を目指す新田 敏郎さん（60）です。立候補の届け出は午後5時までですが、他に立候補の動きはなく、無投票当選となる公算が大きくなっています。選挙になった場合は、12月14日に投票が行われ即日開票されます。