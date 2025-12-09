「パパ、ハート描いて〜！」子どもからそんなかわいらしいリクエストをされたら、普通はピンク色のハートマークを描くものでしょう。しかし、相手が「プロ」だと、少々事情が異なるようです。「『ハートを描いて』と頼まれた心臓外科医」というつぶやきとともにXに投稿されたのは、おもちゃのお絵かきボードに描かれた「ハート」の絵。しかしそこに描かれていたのは、記号的なハートマークではなく、大動脈や心室まで精密に再