神戸市のマンションで、女性を刺殺したとして逮捕された男が、凶器のナイフを事件当日に神戸市内で購入していたことが新たに分かりました。谷本将志容疑者（３６）は今年８月、神戸市中央区のマンションにオートロックをすり抜けて侵入し、会社員の女性（２４）をナイフで刺して殺害した疑いなどがもたれています。これまでの捜査で、マンション付近の駐車場から、刃渡り約１５ｃｍの血の付いたナイフが見つかっていましたが