全国でクマの被害が相次いでいることを受け、愛知県新城市でクマの生態を学ぶ勉強会が行われました。 【写真を見る】｢冬眠の時期ではあるが12月末くらいまでは警戒を｣ 全国で相次ぐクマ被害 出没に備えて警察や消防など約60人が勉強会 県内で今年度の目撃情報20件 愛知 きょう開かれた勉強会には、新城市の職員や消防、警察署員ら約60人が参加しました。全国でクマによる被害が相次ぐ中、今後クマに対応する事態の発生が想定され