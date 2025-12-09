将棋の福間香奈女流六冠が「妊娠・出産」に関するタイトル戦の規定の変更を求めて日本将棋連盟に要望書を送ったことがＪＮＮの取材で分かりました。日本将棋連盟は今年４月に、タイトル戦に臨む女流棋士が妊娠した場合、対局の日程が出産予定日から数えて産前６週から産後８週までの期間と１日でも重なれば、日程変更の対応はせず、その女流棋士はタイトル戦に出られないなどという規定を施行しています。８つのタイトルのう