日本と中国を結ぶ唯一の国際フェリーが6日から旅客サービスを中断しました。中国側の申し入れを受けたということで、日中関係の緊張が影響したとみられます。中国・上海と大阪・神戸を結ぶ国際フェリー「鑑真号」を運航する「日中国際フェリー」は8日、この航路の旅客サービスを6日から中断したと発表しました。理由については中国側から「日中間の渡航の安全が確保できない」との申し入れを受けたためだということです。高市首相