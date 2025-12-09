きょう未明、広島県福山市にあるコンビニ駐車場で、男性店員が腹を果物ナイフで刺される事件がありました。店舗関係者が「万引きした人を男性店員が追跡している」と通報。駆けつけた警察官が、中国籍の少年を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男性店員の命に別状はないということです。調べに対し、少年は「何も言うことはありません」と供述しているということです。