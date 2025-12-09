北陸から北の地域では雪や雨の降っている所があり、午後も断続的に雪や雨が降りそうです。全国的に月曜日より気温が低く、師走らしい寒さの所が多くなるでしょう。冬型の気圧配置となっていて、午後も北陸から北の地域では断続的に雪や雨が降りそうです。青森周辺も雪が降ったりやんだりとなる所があり、風も強めに吹く所がある見込みです。太平洋側は広く晴れますが、関東の沿岸部はやや雲が広がりやすくなりそうです。晴れる所は