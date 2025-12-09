熊本地震の風化を防ごうと、一風変わったモニュメントが熊本城ホールに設置されました。 【写真を見る】熊本地震を「風化させない」願い込め…キャップ3万個でできた「ひごまる」設置 展示が始まったのは、ペットボトルのキャップで作られた熊本市のイメージキャラクター「ひごまる」のモニュメントです。 これは、発足10周年を迎える西日本シティ銀行熊本営業部が企画し、崇城大学芸術学部の学生たちが製作