９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は前日終値比１０６円２６銭高の５万６８８円２０銭だった。前日の米株式市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、当面の利益を確定させる動きがあり、主要な株価指数が小幅に下落した。この流れを受け、東京市場でも幅広い銘柄が売られている。一方、半導体関連株の一角は上昇し、相場を下支えしている