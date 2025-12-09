注目新人「ALLDAY PROJECT」が8日、デビュー初のEP「ALLDAY PROJECT」を発売した。EPとは、シングルとアルバムの中間に位置し、3〜6曲程度が収録される。同グループは、韓国財閥・新世界グループの孫娘ANNIE（アニー）が所属しており、デビュー前から注目されていた。今回のEPには、先月17日に先行公開された「ONE MORE TIME」と、新しいタイトル曲「LOOK AT ME」を含め、計6曲が収録された。韓国のテレビ局MBNは9日「先行公開され