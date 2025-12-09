【にしたん社長の人生相談お悩みクリニック】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長があなたの悩みに答えます。【相談】株式投資をしています。瞬く間にといっていい早さで日経平均が５万円を突破しました。わたしは現金投資でコツコツやっていますが、友人が信用取引をやっており、レバレッジ効果でけっこうな利益を出したようです。信用取引は怖いのですが、現状のようなインフ