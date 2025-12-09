お笑いタレントの東野幸治が9日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の代打MCを務めた。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が体調不良で8日に続いて欠席したため、代役として出演した。番組の終了寸前、「いかがでしたか、今日は」とMCで元NHKアナウンサー武田真一から聞かれると、「あっという間に終わり、逆にちょっと、いかがでしたか、大丈夫ですか、問題なかったですか」と出演者にコメントを求めた。