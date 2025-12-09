11月19日に開催された韓国映画の祭典「第46回青龍映画賞」で栄えある2部門(主演男優賞＆人気スター賞)を受賞したヒョンビン。受賞対象となった主演映画「ハルビン」で演じた抗日独立運動家アン・ジュングン(安重根)役が高く評価された一方で、同じく2冠(主演女優賞＆人気スター賞)に輝いた妻ソン・イェジンとの2ショットも大きな話題となった。2人を結び付けたラブロマンス「愛の不時着」(2019年)以降、ヒョンビンのキャリアは、12