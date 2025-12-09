アメリカではロサンゼルスとシカゴを中心に、ロボットによるフードデリバリーサービスが徐々に普及しています。しかし、アメリカ・シカゴの歩道で食品配達ロボットが急増した結果、本来人間が通行するためのスペースである歩道をロボットが占有しているとして、ロボットの運用を「一時停止」するよう求める署名活動が行われています。Delivery Robots Take Over Chicago Sidewalks, Sparking Debate And A Petition To Hit 'Pause'