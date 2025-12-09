タレント・伊集院光が８日深夜、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオの「ＪＵＮＫ伊集院光深夜の馬鹿力」（火曜・深夜１時）に生出演。同日午後１１時１５分ごろ、青森県八戸市で震度６強を観測した地震が発生したことを受けて、番組冒頭、同局の報道センターから地震の情報を伝えた。その後、伊集院は「警告、警報、避難勧告が出ている地域の方は避難を優先してください。こういう日にこういったことを言うのは正しいのか