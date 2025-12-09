俳優の山田裕貴が８日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送の「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜１時）に生出演。同日午後１１時１５分ごろ、青森県八戸市で震度６強を観測した地震が発生したことを受けて、約２時間にわたってリスナーを励まし続けた。山田の声が不安な人々の心を支えた。深夜１時、アナウンサーが地震情報を伝えた後、山田は「本当にびっくりしました。ニッポン放送もかなりゆれました。横