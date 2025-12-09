高円宮杯Ｕ―１８サッカー・プレミアリーグ２０２５プレーオフ（１２〜１４日・広島県内）の組み合わせが８日、決まった。１６チームが４ブロックに分かれてトーナメントを行い、勝ち抜いた４チームが来季のプレミアリーグに昇格。東海２位のジュビロ磐田Ｕ―１８は１２日の初戦で札幌大谷高と対戦する。１年でのプレミア復帰を目指した昨年は、先制点を奪いながら後半に追いつかれ、ＰＫ戦で岡山学芸館高に初戦で敗れた。その