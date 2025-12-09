楽天は９日、来季の春季キャンプ「タイヤはフジスプリングキャンプ２０２６」を１軍は沖縄県金武町、２軍は沖縄県久米島町及び宮崎県日向市にて行うことを発表した。金武キャンプは９年連続９度目、久米島キャンプは４年連続２０度目、日向キャンプは４年連続４度目となる。１、２軍ともに２月１日からスタートする。１軍は金武町ベースボールスタジアムを使用。２軍は久米島野球場と、２月１４日からはお倉ヶ浜総合公園野球