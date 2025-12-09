高円宮杯Ｕ―１８サッカー・プレミアリーグ２０２５プレーオフ（１２〜１４日・広島県内）の組み合わせが８日、決まった。１６チームが４ブロックに分かれてトーナメントを行い、勝ち抜いた４チームが来季のプレミアリーグに昇格。清水エスパルスユースは１２日の１回戦で愛媛ＦＣＵ―１８と対戦する。清水ユースはプリンスリーグ東海を１４勝４分けの無敗で連覇した。過去２年のプレーオフで初戦敗退した反省を生かし、フィ