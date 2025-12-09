【本当に使える！福引き抽せん器5】 12月17日～ 順次発売 価格：1回300円 本当に使える！福引き抽せん器5 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「本当に使える！福引き抽せん器5」を12月17日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、ぐるぐる回して使用する福引き抽せん器のカプセルトイ。金の玉から白の玉まで、20個の玉が付いてくる。