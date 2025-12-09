8日、長野市のJR長野駅近くの路地で発生したごみ収集車による死亡ひき逃げ事件で警察は過失運転致死などの疑いで運転していた55歳の男を逮捕しました。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは長野市三輪の会社員、佐藤陽市容疑者（55）です。警察によりますと8日午前6時すぎ、長野市南千歳の路地でごみ収集車でバックしたところ路上に横たわっていた男性をひき、救護しないまま立ち去った疑いが持たれています。関係者によ