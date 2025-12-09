人気アニメ『SLAM DUNK』で安西先生の声を務めた、声優の西村知道さんが亡くなったことを8日、所属事務所が発表しました。79歳でした。所属事務所は、「弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年11月29日に逝去いたしました」と発表。そして、「生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。尚、葬儀・告別式につきましては、家族葬にて執り行われました」と報告しまし