青森県で8日夜、震度6強を観測した地震によるコンビニエンスストアへの影響です。セブンイレブンではこの地震を受け、人命最優先として、自主避難も含めておよそ60店舗が一時休業となりましたが、現在は、店舗ごとに安全確認を行い、営業を再開したということです。9日午前8時現在、交通事情などにより一部店舗で納品に遅れが出ているとしています。ローソンでも人的被害や建物の破損などは確認されておらず、工場や配送センターに