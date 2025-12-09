富山市内を走る市内電車の線路に、なんらかの異常が見つかったとして、一部区間で本数を減らして運転しています。富山地方鉄道によりますときょう午前10時45分ごろ、県道43号から南富山駅にかけて大きくカーブしている線路に異常が見つかったということです。このため、市内電車は西町から富山駅の間で環状線のみの運行となっていて、通常に比べ本数が大幅に減っています。また、西町から南富山駅の間もおおむね30分に1本と