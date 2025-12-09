｢カフェ･ド･クリエ｣は、子どもから大人まで幅広い世代に人気のキャラクター｢ミニオン｣と初めてコラボレーションした｢‹ミニオンズ› カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ｣を数量限定で発売します。事前予約受付期間は残念ながら終了していますが、販売開始日の2025年12月10日(水)より店頭･オンラインストアで購入できます。中身を詳しく紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。 事前予約をして