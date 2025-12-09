ヤクルト・高橋奎二投手（２８）が９日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み１２００万減の４６００万円でサインした。「ダウンです。（球団から）毎回期待している」と激励されたことを明かした左腕。「苦しいシーズン。悔しかった」と唇をかんだ。２４年シーズンは自己最多タイとなる８勝を挙げたが、プロ１０年目の今季は故障に苦しめられ、８試合の登板で３勝２敗、防御率２・３６の成績に終わった。池山隆寛新監