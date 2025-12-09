能登半島地震で液状化の被害を受けた射水市の新湊地域で、地下水をポンプでくみ上げる実証実験が始まりました。液状化の被害があった射水市港町の住宅地では、市が委託した業者が作業を進めています。実験は、地下3.5メートルのところに設置した集水管で地下水を集め排水ポンプでくみ上げます。地下水位の変化や地盤の沈下量を観測し、工法の妥当性や周辺の環境への影響を検証します。射水市は、液状化被害があった地域で地