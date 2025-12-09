クマの出没が相次ぐ中、県全体で課題や今後の方向性を協議するための会議が初めて開かれました。「ツキノワグマ対策会議」には県や警察の担当者などが参加しました。今年、県内でのクマの出没数は1033件で過去10年で最多に、 また捕獲数も342頭と統計をとり始めた2004年以降最も多くなっています。会議では、国の方針に基づいて春に個体数を調整するために捕獲を行っていくことや、クマの出没情報地図「クマっぷ」をリアルタイムで