2025年の日用品売れたものランキング調査会社インテージ（東京）は9日、2025年に売れた日用品に関し、販売額の伸び率のランキングを発表した。首位はコメで、昨年からの「令和のコメ騒動」を反映した。ブラジルなど主要産地の異常気象や円安基調に伴うコーヒー豆の価格高騰で3位にインスタントコーヒー、5位にレギュラーコーヒーが入った。担当者は「ともに値上がり分が、そのまま販売額上昇につながっている」と分析した。全