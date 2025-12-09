韓国の人気俳優・カン・ハヌル、映画やドラマには欠かせない名優・ユ・ヘジン、Ｎｅｔｆｌｉｘ「おつかれさま」で一途な最高夫を演じたパク・ヘジュンが出演する映画「ＹＡＤＡＮＧ／ヤダン」が、２０２６年１月９日（金）より、新宿バルト９ほか全国公開が決定。これを記念して、カン・ハヌルとユ・ヘジンの来日＆舞台あいさつが決定した。会場は新宿バルト９、ユナイテッド・シネマ豊洲を予定している。本作ではこれまで映画