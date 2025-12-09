お笑いトリオ、パンサー向井慧（39）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。大学教授の父について語った。向井の父、清史さんは名古屋市立大の名誉教授で、5日に放送された同局「荻上チキSession」にゲスト出演した。向井は番組出演前の清史さんに応援の連絡を入れたが「普通『ありがとね』とか『行ってくるわ』とか『頑張ってくるわ』とかそんなのが帰ってくるかと思いきや、『了解』。