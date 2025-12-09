地方公務員として働くAさんは、3歳の娘を持つ父親です。娘が生まれたばかりの頃の激しい夜泣きをきっかけに、翌日の仕事への影響を懸念しAさんだけ別室で寝るようになりました。別室での睡眠はAさんにとって至福の時間となり、夜泣きに邪魔されることなく、好きな動画や読書を楽しむ習慣が定着しました。【写真】浮気に走った単身赴任中の夫5年間泳がせ証拠固めした妻は最強の復讐を果たした当初は子どもが寝た後に妻がAさんの寝