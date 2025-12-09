日本各地に眠る“マジやば”な怪談や都市伝説を、オカルト文化遺産として記録していく「ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜」(水曜深夜3時26分)。11月19日(水)の放送から、オカルト研究家・吉田悠軌が語った「伊豆諸島の外出してはいけない日」を紹介する。【動画】"ヒイミサマ"を見たら命を落とす…伊豆諸島に伝わる恐怖の風習伊豆諸島の各島々、特に伊豆大島、新島、神津島などでは、「1月24日の夜に家の外へ出ては