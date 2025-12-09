私はアンナ。23歳で幼馴染の旦那と結婚しました。義母は幼い私にとても優しくしてくれた記憶があります。病気を患っている義母が、あと何年もつかわからない……。そう聞かされて、私は大好きな義母のためにも若いうちの結婚を決意したのです。けれど結婚式に「100万円出す」と言ってくれた義母は、支払う段階になるとお金の話をなかったことにしてきました。結婚が正式に決まり私が身内になると、優しかった義母の態度が変わって