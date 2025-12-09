山下美夢有が8日、スポーツニッポンフォーラム『FOR ALL 2025』のグランプリを受賞し、都内ホテルで行われた表彰式に出席した。【写真】直筆です山下美夢有の今年の漢字スポーツニッポン新聞社が主催する、スポーツを通じて社会貢献並びに地域振興に寄与、または日本を元気づける顕著な働きをした個人・団体を表彰するもの。ゴルフ界でのグランプリ受賞は松山英樹（2013年）、馬場咲希（22年）に続く3人目。車いすテニスで生涯ゴ