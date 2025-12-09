８日夜、青森県で最大震度６強を観測する地震がありました。広島県内には今のところ目立った影響はありませんが、気象庁は後発地震への注意を呼び掛けています。 高市早苗総理大臣「揺れを感じたら、すぐに避難できる態勢を維持していただいた上で、社会経済活動を継続していただくようお願いいたします」 ８日午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震があり、一時、北海道から岩手県の沿岸に津波警報