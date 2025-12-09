9日朝、広島県海田町のJR山陽線で、女性が列車にはねられ死亡する事故がありました。事故があったのはJR海田市駅の山陽線のホーム近くにある踏切です。JR西日本などによると午前9時前、下りの普通列車が踏切内で50代くらいの女性と接触。女性は意識不明の重体で病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。乗客約400人にけがはありませんでした。山陽線は広島駅と西条駅の間の上下線で、約1時間半に渡り運転を見合