震度５弱を観測し、建物などにも被害が出ている日高の様似町から中継です。様似町内のアウトドア用品店です。スタッフ６人の総出で、地震発生直後散乱していたこちらの商品は今はきれいに整えられています。社長の早坂拓三さんです。こちらのお店ですけれども、地震発生直後に時計がそのあたりで今針が止まってしまっているということなんですが、具体的にはどんな揺れだったのでしょうか。（早坂拓三さん）「最初はものすごい揺れ