12月4日から始まった「人権週間」に合わせ、島原市の小学校で児童たちが人権を守る願いを込めたメッセージと風船を飛ばしました。 手書きのメッセージには人権を守る願いや約束が記されています。 （児童ら） 「人はいろいろな権利を持っている」 人権週間の取り組みは、島原人権擁護委員協議会と島原市が、子どもたちに人権への意識を高めてもらおうと毎年行っています。 三会小