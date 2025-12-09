ヤマハから、短尺アイアンのアナウンス。「大慣性モーメントによる方向安定性と短尺シャフトによるミート率向上を実現する『RMX VD/X』アイアンの特別仕様モデル『RMX VD/X アイアン Steady Version』をヤマハゴルフオンラインストア限定で12月12日に発売します」と、同社広報。【画像】ネックは変な形でも、7Iを構えると普通の顔!?「今回発売する『Steady Version』は、現行のアイアンで最大級の4,000g・cm?の大慣性モーメントに