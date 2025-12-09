楽天が9日、来春キャンプの概要を発表した。1軍は沖縄県金武町で9年連続9度目。2軍は1次の沖縄県久米島町は4年連続20度目、2次の日向キャンプは4年連続4度目の実施となる。1軍・キャンプ地:沖縄県金武町・呼称:金武キャンプ・期間:2026年2月1日（日）〜・使用球場:金武町ベースボールスタジアム（沖縄県国頭郡金武町字金武11053番地）2軍【1次キャンプ】・キャンプ地:沖縄県久米島町・呼称:久米島キャンプ・期間:2026年2月1